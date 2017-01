Continuar a ler

Mas, afinal, qual foi o segredo do Desp. Chaves para levar de vencida o conjunto treinado por Jorge Jesus? Ponck explica.



"Estávamos a apostar tudo nas bolas paradas, que são o nosso forte. Temos trabalhado isso, durante a semana, e sabíamos que deveríamos apostar nesse aspeto. Trazíamos a ideia de sempre: jogar o nosso jogo e fazer o que temos vindo a fazer até aqui. A ideia era ganhar, tivemos alguma sorte, mas conseguimos", sublinha o central cedido pelo Benfica, que não quer ainda colocar o seu pensamento no Estádio do Jamor.



"Pensamos jogo a jogo e neste momento estamos nas meias-finais", destacou Ponck, insistindo nos agradecimentos aos adeptos: "Dão-nos um suporte incrível, ajudam-nos muito e só tenho a agradecer."



Carlos Ponck, o defesa cabo-verdiano que marcou de cabeça o golo do Desp. Chaves, que deixa o Sporting fora dos quartos-de-final da Taça de Portugal, sentiu algumas dificuldades para descrever as emoções que sentiu no momento... decisivo."Ainda não sei como isto aconteceu. Ainda não sei como. Ainda estou a tentar perceber a nossa grandeza, a importância do golo que fiz", confessou o defensor, de 22 anos, não deixando de "agradecer aos adeptos" flavienses o apoio sentido ao longo dos 90 minutos.

Autor: Lusa