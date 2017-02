Continuar a ler

"Ai dele que não tenha sucesso, está no meu clube. Ele conseguiu pôr o comboio no carril certo. Penso que o próximo ano será o do Manchester". Na mira continua também o 'seu' Manchester United - onde foi adjunto de Alex Ferguson - sob a batuta de José Mourinho."Ai dele que não tenha sucesso, está no meu clube. Ele conseguiu pôr o comboio no carril certo. Penso que o próximo ano será o do Manchester".

A viver um período de instabilidade à frente da seleção do Irão, Carlos Queiroz continua atento ao que se passa na liga portuguesa. Antigo treinador do Sporting , o técnico, prestes a completar 64 anos, acredita que os leões ainda se podem chegar à frente no que à classificação diz respeito, mas não será tarefa fácil."Matematicamente, o Sporting ainda pode ser campeão. Vai ser difícil FC Porto e Benfica perderem tantos pontos que permitam o Sporting recuperar. O Sporting tem de pensar só em si e menos nos vizinhos do outro lado da rua ou daqueles que estão no Norte", afirmou em entrevista ao "Correio da Manhã".

Autor: Sofia Lobato