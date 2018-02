Carlos Severino foi esta tarde alvo de tentativa de agressão à saída da AG do Sporting. Tudo aconteceu quando o antigo candidato à presidência dos leões deixava o Pavilhão João Rocha já acompanhado por um polícia: Severino foi rodeado por cerca de 15 sócios do clube de Alvalade sendo que dois deles o tentaram empurrar pelo que as autoridades tiveram de afastar os adeptos em questão.Carlos Severino foi depois acompanhado à sua viatura sob escolta policial.