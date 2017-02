Continuar a ler

"Tem um currículo que fala por si: 2 Ligas Europa, 1 Supertaça Europeia, 1 Taça da Liga Inglesa e 1 Taça do Rei. Treinou o Real Madrid, o Tottenham e o Sevilha", recorda Carlos Severino, desejando, através da sua página no Facebook, o maior sucesso ao técnico espanhol.



"Claro que quem quiser denegrir esta escolha será por desdém ou por inveja. Não se venha com comparações bacocas. Espero que seja o próximo treinador Campeão no Sporting...", conclui o jornalista.

Carlos Severino, antigo candidato à presidência do Sporting, concorda com a escolha de Pedro Madeira Rodrigues para dirigir a equipa principal de futebol dos leões, caso vença as eleições do próximo fim de semana: Juande Ramos."Pedro Madeira Rodrigues não defraudou as expetativas", considera o antigo diretor do clube de Alvalade, assegurando que "Juande Ramos será uma mais valia como treinador do Sporting".

Autor: João Lopes