Continuar a ler

Feliz pelas duas vitórias

"Mandaram-me pagar as quotas, que é uma coisa que eu já tinha feito atempadamente. Houve inclusivamente um que me disse 'Tu tens de convencer-te que o Bruno de Carvalho é o Sporting' e eu respondi-lhe 'O Sporting é o Sporting, é de todos os sportinguistas e de mais ninguém'. Como tive de subir a bancada toda, porque já estava cheia, houve alguma agitação, mas nada de especial. Ninguém me ofereceu pancada".Sobre o jogo em si, Carlos Severino ficou agradado com o que viu em Alvalade, com a vitória por 1-0 do Sporting frente ao Sp. Braga a chegar nos instantes finais."Sou do Sporting e gosto de ver o Sporting ganhar. Gostei do jogo, especialmente porque ganhou, foi um belíssimo jogo. Foi um espectáculo que as jovens do Sporting e do Sp. Braga deram e que merecia ter ainda mais público", afirmou Carlos Severino, apontando algumas críticas à forma como o evento foi organizado. "Parecia uma situação que não é bonita para ninguém quando se promove um espectáculo e depois não se criam as condições necessárias".Já sobre o jogo na Amoreira, que o Sporting também venceu por 2-0, Carlos Severino gostou do resultado, mas diz que a exibição deixou algo a desejar."Sou declaradamente oposição ao Bruno de Carvalho, mas sou uma pessoa do Sporting e não me coíbo de ir aos sítios. Acabei de sair do Estádio António Coimbra da Mota, onde estive ao lado de Pedro Madeira Rodrigues. Não me coíbo porque, ao contrário do que muitas pessoas estavam a dizer em Alvalade, eu não devo nada a ninguém", prossegue."O Sporting ganhou bem, foi superior ao Estoril, mas não fez um jogo à medida do Sporting. Há alguma apatia dos próprios jogadores. Vi Jorge Jesus a dizer, num lançamento de linha lateral, que se escondiam da bola", aponta. "A bola queima, nota-se que o ambiente não é bom... O Estoril está diferente do ano passado, portanto o Sporting por ganhar bem, mas com uma exibição muito apagada".