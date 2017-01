Continuar a ler

A forma como o Sporting tem sido gerido, nos mais variados parâmetros, mereceu várias críticas de Severino, que comparou a atual realidade com uma não muito distante e que poucas saudades deixou aos adeptos leoninos: "Não nos revemos na gestão desportiva, económica e sócio-económica desta direção, tem de haver outro caminho com contratação cirúrgicas ao contrário do que está a acontecer. Estamos a voltar ao Sporting do antigamente, do passado, mas sem efeitos práticos nenhuns. Fomos eliminados da Europa de forma humilhante e estamos atrás no campeonato. Os sportinguistas não estão satisfeitos e têm de haver mudanças no Sporting. Há um regresso ao passado".A contratação de Alan Ruiz, que custou 8 milhões de euros ao Sporting, também mereceu um comentário de Severino, que recordou inclusivamente uma declaração de Bruno de Carvalho a Record , quando este afirmou que consigo "era ao tostão":"A contratação do Alan Ruiz é uma situação normal? E depois ouvimos dizer que um euro é um euro…"