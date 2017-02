A uma semana das eleições à presidência do Sporting, o nome de Carlos Severino, uma das figuras da lista ao Conselho Leonino de Pedro Madeira Rodrigues, não consta nos cadernos eleitorais, disponíveis para consulta no site do Sporting. Recorde-se que, para qualquer sócio poder fazer parte dos cadernos - e, consequentemente, ter direito ao voto -, é obrigatório ter as quotas regularizadas, incluindo a que se refere ao mês de fevereiro.Após ter sido contactado por, por quem tomou conhecimento desta situação, o antigo candidato à presidência dos leões, em 2013, não escondeu a surpresa com a exclusão dos cadernos. No entanto, ao final desta sexta-feira, o apoiante de Pedro Madeira Rodrigues sublinhou, ao nosso jornal, que tem a sua quotização "em dia"."Liguei aos serviços do Sporting e confirmaram que tenho as minhas quotas em dia, logo tenho direito a cinco votos. Existe uma pendência que ficaram de verificar e, posteriormente, irão contactar-me", vincou Carlos Severino.

Autor: Ricardo Granada