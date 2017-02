Carlos Severino, líder do movimento "Sporting campeão" e um apoiante declarado de Pedro Madeira Rodrigues, destacou a prestação do candidato da Lista A no debate com Bruno de Carvalho."Madeira Rodrigues estava em desvantagem perante um homem que quis assumir-se como presidente e não como candidato. Acabou por ser desigual e ainda por cima com um moderador que só o interrompeu, não fazendo o mesmo com Bruno de Carvalho. Mesmo assim ganhou, bateu-se bem, com linguagem de líder contra um egocêntrico, um ilusionista sempre a querer mostrar ter feito um trabalho fantástico quando nem sequer foi campeão", referiu ao nosso jornal.