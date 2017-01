Continuar a ler

Recorde-se que Carlos Severino concorreu às eleições do Sporting em 2013, juntamente com Bruno de Carvalho e José Couceiro, tendo sido derrotado pelo atual presidente verde e branco.



Recorde-se que Carlos Severino concorreu às eleições do Sporting em 2013, juntamente com Bruno de Carvalho e José Couceiro, tendo sido derrotado pelo atual presidente verde e branco.

Carlos Severino está a ponderar entrar na corrida à presidência do Sporting. O antigo jornalista, ex-responsável pela comunicação dos verde e brancos e ex-comentador da CMTV utilizou as redes sociais para anunciar que decidiu assumir a liderança de um movimento que procura uma solução para a liderança verde e branca."Decidi aceitar o repto de muitos sportinguistas para assumir a liderança do 'Sporting Campeão' Movimento Eleitoral Sportinguista", escreveu Severino, deixando para dia 12 mais esclarecimentos.

Autor: João G. Oliveira