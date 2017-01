Continuar a ler

"Há muito que discordo da gestão de Bruno de Carvalho e jamais esperaria qualquer convite ou aceitaria qualquer colaboração com uma gestão que, atualmente, entendo não servir os superiores interesses do Sporting", argumenta Carlos Severino, em declarações a Record, considerando este o grande "equívoco" do seu "'amigo' Abílio Fernandes."È um amigo de muitos anos e muito me espantou o que disse sobre mim a Record. Mais a mais, por saber - falámos várias vezes sobre isso - o que penso da gestão de Bruno de Carvalho. Quero entender as suas declarações como um desabafo mal medido", desvaloriza o antigo candidato à presidência do clube de Alvalade, admitindo existirem outras motivações para a posição assumida pelo antigo vice-presidente, no consulado de Sousa Cintra."Tenho alguma dificuldade em achar que o 'meu amigo' Abílio Fernandes aceitou fazer um 'frete', se calhar por outras questões, fora da sua simpatia pelo atual presidente do Sporting, só porque aceitou entrar na 'comissão de honra' da candidatura de Bruno de Carvalho, na qual estão pessoas que, alegadamente, têm dito - e eu não acredito - que lá estão 'obrigadas'", concluiu Carlos Severino.Já no domingo, o antigo diretor leonino refutara todas as afirmações feitas por Abílio Fernandes.