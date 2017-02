Surpreendido com as declarações prestadas por Vasco Resende ao nosso jornal , Carlos Severino acusou o membro da Comissão de Honra de Bruno de Carvalho de "falta de nível e pouca vergonha" por aquilo que considera ter sido uma "provocação barata, a cheirar a frete". Em causa está o facto de, a, Vasco Resende ter considerado que a inclusão de Severino havia sido o "maior erro" que Pedro Madeira Rodrigues "tinha cometido" na sua candidatura à presidência do Sporting."Tendo a minha mãe com a provecta idade de 88 anos, sempre ouvi da sua boca que devia respeitar os mais idosos. E assim faço, mas como sou filho de boa gente não posso deixar de responder à provocação barata, a cheirar a frete, que Vasco Resende me faz em nome do 40.º lugar no Conselho Leonino do candidato Bruno de Carvalho. Vasco Resende, que foi dispensado de uma emissora onde trabalhei por falta de classe nas suas análises futebolísticas, volta a mostrar uma confrangedora falta de categoria ao dizer que enviou por um amigo um recado ao candidato Madeira Rodrigues a dizer que ‘sou o pior erro da sua candidatura’!", começou por recordar o impulsionador do 'Movimento Sporting Campeão', que apoia Pedro Madeira Rodrigues nas eleições, elencando depois as razões da sua resposta:"Bom, em primeiro lugar está a dar-me uma importância que eu acho que não tenho. Segundo, ele como apoiante assumido de BdC tem o descaramento de dar recados ao candidato contra quem vai votar! É preciso ter uma grande falta de nível e pouca vergonha para alguém que tem idade para ter juízo. Resende não precisava de descer tão baixo para garantir um lugarzinho, que não sei se vai conseguir ter, na eleição de 4 de março próximo", finalizou, em nota enviada ao nosso jornal.