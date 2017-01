Carlos Vieira, vice-presidente e administrador da SAD, garante que a "Academia é do Sporting" e, a Record, explica em detalhe os contornos do negócio e o seu modelo de financiamento. "A Academia foi construída através de um acordo de leasing, em que o primeiro contrato data de 29/12/2000. O BCP Leasing financiou a sua construção", pormenoriza Carlos Vieira.



"Em 2002 há um aditamento ao contrato, alargando-se os prazos de pagamento em mais 14 meses, ou seja, passou para os 15 anos e 14 meses, com uma verba total de cerca de 9 milhões de 900 mil euros. Já em 2010 transfere-se a Academia, que pertencia ao clube, para a SAD do Sporting, algo que foi aprovado em assembleia geral. Não há aqui nada que os sócios não saibam", evidencia o administrador, explicando que o processo de reestruturação deu origem a uma nova fase.

Continuar a ler