Carlos Vieira, vice-presidente do Sporting para a área financeira, secundou Bruno de Carvalho na tese de que, perante os resultados da SAD no primeiro semestre de 2016/17, a sociedade que gere os destinos do futebol leonino tem um futuro radiante pela frente."Atingimos o valor máximo de receitas neste mandato. Criámos as condições para, nos próximos tempos, a SAD investir e competir ao mais alto nível em todas as competições na qual estamos envolvidos", argumentou Vieira, sublinhando o facto de as contas, tal como os valores envolvidos nas transferências, serem totalmente transparentes."Temos primado pela transparência. Muitas vezes joga contra nós, mas estamos cá para isso. Principalmente no caso das comissões. Se existem os números, foi porque os revelámos", reforçou o também administrador da SAD verde e branca, lamentando que, ao contrário do Sporting, outros clubes tenham optado por não apresentar as suas contas até ao final de fevereiro de 2017."Tenho pena que nem todos tenham apresentado as contas até ao dia de ontem", concluiu o braço direito de Bruno de Carvalho para as questões financeiras.

Autores: Bruno Fernandes e João Lopes