Carlos Vieira, que continuará a ter um cargo de destaque nos órgãos sociais do Sporting para o próximo quadriénio - agora acumulando a pasta das finanças com a do património -, admitiu esta quarta-feira, antes da tomada de posse da nova direção, que a equipa liderada por Bruno de Carvalho enfrenta este mandato com mais responsabilidades."Foi uma grande alegria pela participação que tivemos nas eleições e pela dinâmica criada. Este agora é um momento solene e importante para a família sportinguista, assim como também o é para mim. Vamos ter mais responsabilidades em face do resultado que tivemos", disse.Sobre o momento que se vive no futebol, Carlos Vieira recordou que os leões têm mais modalidades, ainda que reforce a ambição de fazer o máximo possível até final da temporada. "O Sporting é muito mais do que o futebol. Contamos ser campeões noutras modalidades. No futebol temos de preparar a próxima temporada e ver o que se pode fazer de interessante este ano", finalizou.

Autor: Fábio Lima