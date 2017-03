Carlos Vieira, 'vice' do Sporting e administrador da SAD, visou os críticos. "Ainda não percebi esta do fundo de maneio e do suposto piorar para ‘níveis assustadores’ quando, do final da época transata para este 1.º semestre, melhorou 23 M€. Eles sabem o que é fundo de maneio? Ou os ‘spin doctors’ lembraram-se desta e querem também dar-me uma coça?", ironizou.