"Não foi uma primeira volta positiva. Houve resultados inesperados, mas agora (o Sporting) tem uma segunda volta pela frente onde pode querer melhorar o rumo. Sabemos que oito pontos é uma diferença considerável, mas que também não há impossíveis", disse.O mau momento da formação leonina, espelhado na contestação recente de alguns adeptos à equipa, só conseguirá ser ultrapassado à custa de triunfos, no entender de Carlos Xavier."Para acabar com o ruído, é conquistar pontos e vitórias. É óbvio que há um descontentamento geral, não é só do presidente ou do treinador, mas isso é normal numa equipa de futebol", explicou.Segundo o antigo internacional português, o Boavista conseguiu provar - com o empate a três golos - no último fim de semana na Luz que "o Benfica não é imbatível" e lembra que os encarnados ainda terão de visitar Alvalade na segunda metade da temporada: "Há muitos jogos pela frente, há muitos pontos que são recuperáveis, e quem cometer menos erros terá vantagem".A dependência do goleador holandês Bas Dost, melhor marcador do campeonato, com 13 golos, já foi assumida pelo técnico Jorge Jesus, mas a antiga glória leonina considera que o problema maior da equipa está na defesa."Neste momento, o Sporting é uma equipa que sofre muitos golos e tendo uma defesa com aquela estatura é inacreditável que tenha sofrido tantos golos", adiantou.Carlos Xavier vai mais longe e apela também a "mais empenho e atitude" dos jogadores. "Falta confiança à equipa e isso ficou provado no último jogo com o Chaves", acrescentou, sem deixar de salientar que "se a ideia é atacar o primeiro lugar, então o Sporting vai ter de comprar reforços".Questionado sobre o que esperar para a reta final do campeonato, o antigo futebolista leonino antecipa uma "luta renhida", embora reconheça alguma vantagem para o rival da Luz."O Benfica mantém-se na toada de vitória que vem do ano passado, o FC Porto teve uma fase em que foram escamoteados alguns pontos, mas vejo o Benfica a perder poucos pontos", sentenciou.O Sporting terminou a primeira volta da Liga no 4.º lugar, com 34 pontos, menos oito do que o líder Benfica e menos quatro do que o 'vice' FC Porto, tendo ainda à sua frente o Sp. Braga no terceiro posto, com 36.