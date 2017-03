Continuar a ler

Olhando para o futuro, Carmona Rodrigues pediu para que o Sporting se torne estável, com "união à volta do clube": "O Sporting vive uma crise há vários anos e essa instabilidade não ajuda o clube. Instabilidade essa que se vê tanto a nível de treinadores como na direção. Para além disso, tem de haver um respeito pelos outros clubes. Existe um clima de guerrilha demasiado frequente. Qualquer que seja o vencedor, importante é haver união à volta do clube."



"A campanha foi no tempo errado. Devia ter sido em junho, por toda a vida desportiva, não apenas pelo futebol. Fazer uma campanha a meio da época não é bom, porque discutir projetos e nomes pode suscetibilidades de quem lá está. Mesmo assim fiquei esclarecido com a campanha. Conta muito a imagem das pessoas e da sua credibilidade. Não se discutiram muito projetos futuros e teria sido importante fazê-lo. Tenho um favorito

Antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carmona Rodrigues mostrou-se satisfeito pelo dia de mobilização que se vive este sábado nas eleições do Sporting, admitindo a sua esperança de ver o clube de Alvalade melhorar depois deste ato eleitoral que, na sua opinião, teve uma campanha feita "no tempo errado"."Este dia foi uma jornada de mobilização e também demonstra interesse e preocupação com o futuro do Sporting, além de vitalidade e proximidade. Temos esperança, queremos melhorar o que não está bem. É sempre possível melhorar. Não pode haver segredos ou coisas escondidas. Ganhe quem ganhar, importante é o Sporting melhorar a sua saúde financeira e organizativa. Além disso, é fulcral reforçar a formação. Em suma, é sempre possível melhorar em todos aspetos", frisou, em declarações a

Autores: António Barradas e Fábio Lima