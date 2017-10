Echedey Carpintier, lateral-esquerdo de apenas 17 anos, tem trabalhado com a equipa principal do Sporting ao longo do último mês. Record contou hoje a história deste jovem espanhol que convenceu os leões a investir mais de 200 mil euros na sua contratação e a reportagem mereceu a atenção... do próprio Carpintier. Ao ponto de ter partilhado uma imagem da mesma, deixando ainda uma garantia."Isto é apenas o princípio. Não podia estar mais orgulhoso de mim mesmo", confessou o defesa através das 'stories' do Instagram.