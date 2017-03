Lotação esgotada na Estufa Fria, em Lisboa, com cerca de 680 pessoas no jantar de encerramento da campanha de Bruno de Carvalho. O presidente do Sporting e candidato da Lista B entrou no recinto e foi aplaudido pelas centenas de apoiantes que ali estavam, ao som de 'O Mundo sabe que'.O líder dos leões sentou-se numa mesa juntamente com os pais, a filha mais velha e a namorada, prometendo falar no final do jantar.

Autor: Ricardo Granada