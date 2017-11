A situação de Bryan Ruiz no Sporting pode estar bem perto da resolução. Pelo menos é essa a intenção da SAD leonina, que neste momento está a negociar a rescisão contratual do jogador costa-riquenho, de 32 anos. Ao que o nosso jornal sabe, as duas partes têm conversado nestes dias e o objetivo passa mesmo por encontrar uma solução antes da reabertura do mercado, no mês de janeiro, altura em que Bryan Ruiz ficará livre para assinar por qualquer clube.

Neste momento, no entanto, estão ainda em desacordo quanto às verbas que Bryan Ruiz terá de receber. O jogador, já se sabe, continua a treinar-se à margem do plantel principal do Sporting, com o objetivo de manter a forma. Na mesma situação está Douglas, central brasileiro de 28 anos que também não entra nas contas de Jorge Jesus para esta temporada. O defesa tem vínculo com os leões até junho de 2019 e representa um encargo considerável.