Foi um dos poucos pontos em que Pedro Madeira Rodrigues e Bruno de Carvalho concordaram durante as mais de duas horas de debate entre os dois candidatos às eleições do Sporting O gestor e candidato pela Lista A acredita que Bruno de Carvalho tem razão quando reclama 22 títulos de campeão nacional, ao invés dos 18 creditados pela Federação Portuguesa de Futebol."Na questão dos 22 títulos, Bruno de Carvalho tinha alguma razão", acedeu Madeira Rodrigues, apontando uma crítica à maneira como Bruno de Carvalho liderou o processo: "Mas não se juntou ao Belenenses e ao Olhanense e esteve no seu show-off. Acho que temos aqui matéria para trabalhar, mas foi mal trabalhada", criticou.

Autor: João G. Oliveira