O Sporting vai recorrer à FIFA com o objetivo de reaver a verba correspondente à transferência de Elias para o Atlético Mineiro. Ao todo são 2 milhões de euros, já com juros, verba que já deveria ter sido liquidada há quatro meses.

Ao que foi possível apurar, a queixa dos leões já entrou na FIFA e, assim, o ‘Galo’ tem agora 30 dias para regularizar a dívida ou, pelo menos, apresentar uma proposta de pagamento que viabilize um acordo com a SAD do Sporting. Terminado o prazo, e caso não haja uma resolução, o Atlético Mineiro (10º no Brasileirão) poderá sofrer consequências.

