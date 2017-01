No último dia do mercado de transferências, o Sporting tem ainda vários casos pendentes para resolver. O mais urgente é mesmo o de Petrovic, médio sérvio que não entra nos planos de Jorge Jesus e que pode rumar à Turquia. Contudo, o elevado ordenado que o jogador aufere no Sporting tem impedido a sua colocação.O brasileiro André é outro dos dispensáveis, mas o valor que o Sporting ainda tem de pagar ao seu antigo clube (Corinthians) limita a ação no mercado. Para arrumar de uma forma efetiva a casa leonina, há ainda o caso ‘bicudo’ de Bruno Paulista.