Luc Castaignos tem sido uma aposta cada vez mais recorrente, mas continua sem justificar as oportunidades concedidas por Jorge Jesus. O holandês foi titular duas vezes consecutivas, o que até então não tinha acontecido, mas não é menos verdade que, nesta fase, ainda continua à procura do primeiro golo com a camisola do Sporting. Não marca há mais de um ano (12 de setembro de 2015), num jogo em que bisou pelo Eintracht Frankfurt, frente ao Colónia. Jorge Jesus espera, então, que o avançado holandês, de 24 anos, comece por corresponder às oportunidades que agora lhe são concedidas.

Neste momento, Castaignos passou, inclusive,André na hierarquia dos avançados, apesar de o brasileiro contabilizar três golos. O próprio treinador dos leões já tinha feito uma comparação. "O Luc não é um goleador. Foge um bocadinho do golo, ao contrário do André. Não cheira o golo", disse após o jogo com o Praiense, para a Taça de Portugal. André bisou e Castaignos ficou em branco...

Tem propostas Castaignos deve permanecer em Alvalade, não sendo, contudo, de excluir a hipótese de sair. Record sabe que há propostas pelo avançado, embora este prefira continuar no Sporting.

Autor: Alexandre Moita