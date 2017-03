O médio argentino Fabian Rinaudo já deixou o Sporting em 2014/15, já nem atua no Catania (representa de momento o Gimnasia La Plata), mas o clube italiano ainda não pagou o valor referente à transferência acordada nessa altura. Num negócio feito a troco de 1,6 milhões de euros, sabe-se agora, os leões apenas receberam ainda 200 mil euros. Pelo menos é isso que diz Pietro Lo Monaco, administrador do Catania."Nos próximos dias vamos contactá-los, para tentar chegar a acordo quanto a uma fórmula de pagamento que nos permita saldar a dívida com calma. A única certeza é que há uma dívida e nós vamos pagá-la", explicou Lo Monaco, referindo-se a uma dívida que não surge no Relatório e Contas do 1.º semestre de 2016/17, esta terça-feira divulgado pelos leões.

Autor: Fábio Lima