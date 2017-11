Continuar a ler

O empresário voltou a dizer que Fouto "omitiu de forma desonesta" o facto de ter recebido uma verba referente à comissão da transferência do central.Sobre o Sporting, Baldé realçou a "relação de mais de uma década" com os leões e sublinhou que o emblema de Alvalade "cumpriu sempre de forma escrupulosa todos os compromissos assumidos". "Nada me deve", concluiu.