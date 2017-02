Cauê não teve dúvidas em apontar que a reviravolta do Sporting, que arrancou umae, teve muito de Daniel Podence, o seu ex-colega de equipa na primeira metade da época. No entanto, o médio faz questão de frisar a boa exibição da equipa de Moreira de Cónegos."Entrámos bem na partida, sabíamos da dificuldade que era jogar contra o Sporting, que tem muita qualidade. Infelizmente, não soubemos equilibrar e sofremos a reviravolta. A equipa fez um bom jogo, foi aguerrida. Vamos conseguir chegar aos nossos objetivos", começa por apontar o jogador brasileiro, que inclusivamente marcou, aos microfones da Sport TV."Os jogadores que entraram no Sporting, na segunda parte, deram-lhes mais dinâmica. A entrada do Podence, que nós conhecemos bem, desquilibrou e acabou por ajudá-los", reconhece Cauê.

Autor: Ricardo Granada