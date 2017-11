Com o Sp. Braga e frente ao Olympiacos, Bas Dost caiu no relvado de Alvalade devido a potenciais lesões. Com os minhotos, teve de ser substituído e falhou a concentração da seleção holandesa; com os gregos, foi assistido ao joelho direito, mas conseguiu terminar o jogo sem aparentes limitações. A verdade é que a condição física do holandês tem sido gerida com pinças por parte da equipa técnica de Jorge Jesus. Isto porque, além da importância do papel que o camisola 28 desempenha na estratégia ofensiva dos leões, Dost é ainda o único avançado do plantel nesta altura da época – Doumbia continua a recuperar de lesão e a sua condição física apresenta algumas dúvidas à equipa técnica leonina.