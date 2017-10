O Sporting visita hoje (18h30) o Quinta dos Lombos para a 8ª jornada e apesar das posições distantes na classificação – bicampeões estão na liderança e a formação de Carcavelos ocupa o 10º lugar – Cavinato garante que o jogo está a ser preparado com a máxima atenção e respeito pelo adversário.

"Conhecemos a nossa qualidade, mas também a que existe do outro lado. Como profissionais, temos de respeitar-nos uns aos outros. Esperamos um jogo equilibrado e é em campo que vamos mostrar a confiança da equipa. O espírito no balneário tem estado ótimo, até pelas vitórias", sublinhou o ala ítalo-brasileiro, em declarações à Sporting TV.

A formação leonina soma apenas vitórias na Liga, o que para o jogador, de 32 anos, reforça a vontade dos adversários em bater os leões. "Se tivesse do lado deles, claro que pensaria no triunfo. Todos os opositores querem alcançar esse feito. Resta mostrarmos o nosso melhor", concluiu.

"A motivação deste grupo está sempre em alta", garantiu Paulo Luís, treinador-adjunto de Nuno Dias, que tal como Cavinato espera a vitória hoje, mas sem facilidades. "Vamos defrontar um opositor que conhecemos bem, até porque tem alguns atletas muito interessantes", acrescentou.

A 8ª jornada começa com a receção do Sp. Braga ao Rio Ave. Os arsenalistas acertaram o calendário na passada quarta-feira, com uma vitória no reduto do Fundão (2-0). Recorde-se que, tal como os leões, adiaram o jogo a 6ª jornada, devido à UEFA Futsal Cup.