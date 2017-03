Continuar a ler

No entanto, os sócios que receberem o voto por correspondência, a maioria dos quais residem fora da área metropolitana de Lisboa, - quem reside na capital também o pode requerer, em caso de internamento hospitalar, de ausência no estrangeiro ou de atletas ao serviço das seleções nacionais, entre outros - poderão votar presencialmente, sendo que o voto presencial prevalece em detrimento do voto por correspondência.No final da votação, que decorrerá no Estádio José Alvalade, em Lisboa, entre as 9 horas e as 19 horas, proceder-se-á ao cruzamento entre votos por correspondência, os quais, desta vez, ao contrário do habitual, serão contados logo após a abertura das urnas, e os votos presenciais para excluir situações de repetição.De resto, é este procedimento -- prevêem-se cerca de 7 mil sócios a votar por correspondência -- que retarda a divulgação dos resultados do ato eleitoral, visto que o voto eletrónico permite um rápido apuramento dos resultados da votação presencial.Às 19 horas será fechado o perímetro de segurança e os sócios que estiverem dentro desse perímetro poderão exercer o seu direito de voto mesmo depois daquela hora, para decidir entre a reeleição de Bruno de Carvalho para um segundo mandado ou para dar a vez a Pedro Madeira Rodrigues.