Os leões estudam agora a melhor solução para o futuro de Gauld e André Geraldes. Record sabe que está fora de questão a inclusão de ambos na equipa B, uma vez que a estrutura leonina entende que estaria a faltar ao respeito dos jogadores se assim o fizesse.Ao final do dia de ontem, o Chaves, que o Sporting vai defrontar consecutivamente no final do mês (dia 14 para a Liga e 17 para a Taça de Portugal), apresenta-se como solução provável, ainda que houvesse outros clubes interessados.

Autor: António Adão Farias