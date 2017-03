Foi a grande novidade do treino de ontem mas não recuperou a tempo de ser convocado para o jogo de hoje. Francisco Geraldes ficou fora da lista de eleitos para defrontar o Nacional, por culpa de uma lesão que o impediu de participar em praticamente toda a semana de preparação.Por ter recuperado apenas na véspera do jogo, Geraldes acabou por ver o seu nome fora da lista ontem anunciada aos jogadores por Jorge Jesus (a convocatória só é tornada pública no próprio dia do jogo, mas a decisão é comunicada ao plantel na véspera).Francisco Geraldes encontrava-se a contas com um traumatismo na perna esquerda, sofrido na sequência do lance que ditou o último dos três penáltis assinalados a favor do Sporting em Tondela. Então, Claude Gonçalves e Kaká ‘marcaram’ literalmente a estreia oficial de Francisco Geraldes com a camisola da equipa principal dos leões.