E prosseguiu: "Vamos defrontar uma equipa muito boa que se reforçou muito. O Sporting é uma equipa que fez muitos progressos comparando com o ano passado. Reforçaram-se com bons jogadores, têm um bom treinador, respeitamo-los muito. Sabemos que vai ser difícil jogar em Alvalade. Agora temos de pensar em amanhã. Conseguir os três pontos é absolutamente fundamental para nós".Sobre o momento que a Juventus atravessa na Serie A, Chiellini sublinhou que é preciso... esperar. "Temos de ser muito pacientes. O objetivo é estar no topo provavelmente em março. Começámos a época bem. Temos menos 2 pontos do que no passado, estou convicto de que a equipa vai responder da melhor maneira. Ficámos desiludidos depois do último jogo [ derrota com a Lazio ]. Há muito tempo que não perdíamos em casa. Temos de procurar o resultado de forma mais determinada, manter a calma e fazer sacrifícios. Quando não sofremos golos sou o primeiro a dizer que o mérito não é da defesa. Dar o crédito à defesa seria como jogar ténis, um contra um, e isto e um desporto de equipa. Temos de melhorar a defesa e sabemos disso".