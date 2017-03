As claques do Sporting lembraram a mobilização de adeptos no ato eleitoral, que reelegeu Bruno de Carvalho, e congratularam o presidente. "Obrigado Bruno. Mais um recorde", podia ler-se. Numa outra tarja, uma mensagem mais dirigida para o universo leonino. "Sporting sempre. Obrigado", podia ler-se no sector afeto à Juventude Leonina.