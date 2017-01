Na sequência da polémica em Setúbal era previsível que o tema da arbitragem não passasse em claro no ‘tribunal’ de Alvalade. E assim foi, com as claques leoninas a deixarem mensagens. "Se temos ditadura no apito, terão vigilância apertada", podia ler-se numa tarja exibida pela claque Juve Leo antes mesmo do início da partida, quando as equipas entravam em campo. Já depois do intervalo foi a vez do Directivo Ultras XXI também deixar uma frase alusiva ao assunto: "Milhões na formação? Mais vale investir nos árbitros."