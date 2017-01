Foi com a presença de cerca de 300 adeptos que o plantel do Sporting realizou esta segunda-feira mais um treino aberto na zona de Trás-os-Montes, região na qual está desde o fim de semana. Em Vila Pouca de Aguiar, Jorge Jesus comandou um treino com 26 jogadores às suas ordens, tendo, no final, sido alvo de todas as atenções por parte dos adeptos, recebendo muitas mensagens de incentivo por parte destes.De resto, nota para a saída antes do final da sessão de Sebastián Coates, aparentemente por precaução. O defesa central deixou o apronto e esteve à conversa com o médico leonino, ainda que a sua presença no jogo de terça-feira, diante do Chaves, referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal, não esteja em risco.Por fim, de referir que Bruno de Carvalho não esteve presente na sessão de trabalho, ainda que esteja por estes dias também na zona de Trás-os Montes.

Autor: António Adão Farias