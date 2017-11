Sebastián Coates representa mais uma contrariedade para Jorge Jesus e para o Sporting. O central, de 27 anos, sofreu uma lesão no adutor da perna direita diante do Sp. Braga, aumentando assim o número de baixas nos leões - além de Mathieu, Piccini, Acuña e Bas Dost.De resto, a informação foi oficializada pela Federação de Futebol do Uruguai, que anunciou a saída do defesa dos convocados para os compromissos particulares frente à Polónia e Áustria. No seu lugar, estará Mauricio Lemos, central do Las Palmas que recentemente entrou na mira do Benfica.Recorde-se que o Sporting apenas voltará a entrar em campo a 16 deste mês, para a receção ao Famalicão, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Autor: Ricardo Granada