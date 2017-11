Continuar a ler

Juventude ao poder



Ainda quanto ao treino orientado por Jorge Jesus, e segundo foi possível apurar, destaque para as chamadas de Sualehe, Riquicho, Kiki, Paulinho, Ary Papel e Kenedy Có, todos eles elementos da equipa B verde e branca. Tal como vem sendo apanágio nas paragens competitivas, o técnico voltou a dar oportunidade aos jovens valores leoninos de se mostrarem.

Sebastián Coates e Bas Dost surgiram ontem, na Academia, completamente restabelecidos dos problemas físicos que vinham a debelar ao longo da última semana. Tanto o central como o avançado, recorde-se, sofreram lesões na receção ao Sp. Braga, que inclusivamente fizeram de novo soar os alarmes em Alvalade, por terem surgido na sequência das baixas de Mathieu, Piccini, William, Coentrão e Acuña.Coates, de 27 anos, chegou a completar a partida diante dos minhotos, ainda que em esforço. No dia seguinte, foi comunicado, através da federação uruguaia, a sua dispensa dos particulares com a Polónia e Áustria, devido a uma problema no adutor da perna direita, contraído precisamente no último jogo que disputou pelos leões. Já Bas Dost, foi forçado a ser substituído, por Doumbia, na reta final do encontro, após acusar um toque na coxa direita. O avançado, de 28 anos, seria depois retirado da convocatória da Holanda para os particulares com Escócia e Roménia, ainda que os testes realizados tenham indicado nada mais que sinais de fadiga muscular.

Autor: Ricardo Granada