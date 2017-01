O Sporting abordou o jogo com o Marítimo, da ronda anterior, com o mesmo número de jogadores em perigo com que parte para a receção ao Paços de Ferreira: três. Com uma diferença, porém: Coates viu o quinto amarelo no Estádio dos Barreiros e será o primeiro do Sporting esta época a cumprir suspensão por completar a respetiva sequência; Adrien, que chegou à Madeira com três cartões, ficou ‘à bica’ ao ser admoestado com o quarto, ao minuto 80. O capitão juntou-se a William e Bruno César, que já estavam em risco.