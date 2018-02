Na ‘explosão’ do golo do 2-1, Coates tirou a camisola ao festejar, mas acabou por não ver o cartão amarelo - situação confirmada pela ficha de jogo disponibilizada no site da Liga. Assim, ao que tudo indica o central, que estava em risco de suspensão por acumulação de amarelos, poderá defrontar o Moreirense, tal como Bruno Fernandes, em igual situação, que não foi admoestado.Já do lado do Tondela, Pepa terá de mexer na equipa na visita a Braga: Ricardo Costa e Miguel Cardoso, pedras nucleares na equipa que viram o 5º cartão amarelo frente ao Sporting, e ainda Murilo, expulso no final do encontro, estão de fora.