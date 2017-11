Entre jogos no Sporting e viagens ao serviço da seleção do Uruguai, Coates é o jogador mais desgastado do plantel de Jorge Jesus. O central uruguaio soma 1.530 minutos em 17 jogos, tantos como Rui Patrício. Seguem-se, entre os mais utilizados, Gelson Martins (1.414 minutos), Acuña (1.353), Bas Dost (1.345), Bruno Fernandes (1.302), Piccini (1.283), Mathieu (1.283), Battaglia (1.246), William (900) e Coentrão (896). São estes os 11 leões a quem Jesus mais tem recorrido desde o início da época e entre eles nada menos do que sete estão nesta altura lesionados.