Sebastián Coates revelou que o Sporting sempre foi a sua prioridade a partir do momento em que soube do interesse leonino. Em Alvalade desde janeiro do ano passado, por empréstimo do Sunderland, o central explicou ainda a importância de Jorge Jesus na sua decisão."Não hesitei um segundo quando soube do Sporting. Sabia que vinha para uma equipa com muita história, um grande de Portugal. O Sporting estava num momento muito bom, na Liga Europa e no campeonato. Tive uma conversa com Jesus, que me disse que queria contar comigo. O interesse dele foi mais um passo para que não tivesse dúvidas. Já me tinham dito que Jesus era exigente em muitas coisas relacionadas com a defesa. E eu gosto que assim seja. Essas coisas dão futos nos jogos e na luta pelo campeonato. Se não somos exigentes, sem trabalho, não conseguimos. Podemos ter sorte uma vez, mas não é assim que se ganham campeonatos", vincou o internacional uruguaio, numa entrevista à Sporting TV.Coates explicou ainda as diferenças que encontrou entre Sunderland e Sporting: "No Sunderland éramos mais defensivos, não se saía para o ataque em todos os jogos. Estávamos mais perto de perder do que de ganhar. Como defesa, talvez me destacasse mais no Sunderland. Mas não era isso que queria para a minha carreira. Sou ambicioso e quero estar numa equipa ambiciosa. Dai ter vindo para cá, para lutar pelo campeonato, por todas as competições."

Autores: António Adão Farias e João Socorro Viegas