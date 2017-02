Muy contento por haber llegado a un acuerdo y firmar por 5 años en el club!! ?? Uma foto publicada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16) em Fev 2, 2017 às 1:10 PST

Muito se falou sobre o futuro de Sebástian Coates, mas o defesa uruguaio assegurou esta quinta-feira, pouco depois de ter sido oficializada a sua renovação contratual , que ficar em Alvalade foi sempre a sua primeira opção, até porque, segundo o próprio o seu "pensamento sempre esteve no Sporting"."Poder ficar era uma das coisas que queria desde que cheguei. Fico muito feliz por o clube apostar em mim. O meu pensamento sempre esteve no Sporting. A mensagem é a mesma, tal como disse desde o início: vou trabalhar no duro para que tudo corra pelo melhor. Um dos motivos pelo qual decidir ficar é o facto de o Sporting lutar por título, essa responsabilidade de lutar por campeonatos é enorme. Espero que alcancemos os nossos objetivos", explicou o uruguaio, em declarações à Sporting TV.

Autor: Ricardo Granada