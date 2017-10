Continuar a ler

"Tivemos um jogo muito difícil contra o Barça, uma equipa muito grande, e tínhamos outra prova difícil. Fizemo-lo da melhor forma que conseguimos e isso é uma satisfação para nós, dar o máximo que conseguimos como conseguimos", salientou o central, acerca da quebra física que a equipa possa ter sofrido no segundo tempo.



O uruguaio reforçou que a equipa "queria ganhar", porém, "há muito campeonato e muitos pontos para jogar". Desta forma, a equipa tem de "continuar com a mentalidade de tentar ganhar todas as partidas."



Coates admitiu que a equipa "não entrou da melhor forma" no embate do Sporting frente ao FC Porto (0-0) , este domingo. Porém, quando questionado em relação à justiça do resultado, o uruguaio afirmou que a equipa melhorou, ao longo do jogo."A verdade é que talvez não tenhamos começado da melhor forma mas fomos crescendo no jogo. Tivemos possibilidades de marcar e eles também. Não sei se é o melhor resultado para nós porque procuramos sempre a vitória", analisou na flash interview após o encontro.

Autor: Flávio Miguel Silva