O Sporting recebe o Feirense, este domingo, em Alvalade, em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato. O pontapé de saída está marcado para as 20H15.

O Sporting regressa aos jogos em Alvalade e Coates quer casa cheia para a receção ao Feirense, este domingo. O defesa uruguaio reconhece que o último jogo, contra o V. Setúbal, não correu bem mas garantiu que a equipa está a fazer tudo para dar a volta à situação."Apesar de o último jogo não ter corrido da melhor forma, a nossa equipa tem estado a fazer tudo para mudar o rumo dos acontecimentos", escreveu o defesa, numa mensagem enviada aos sócios. "Domingo, jogamos o primeiro jogo do ano 2017 em Alvalade. Queremos regressar aos grandes jogos! Às grandes vitórias! E demonstrar que ainda estamos na luta pelo objectivo de vencer o campeonato. Por isso contamos com a força e o apoio do 12º Jogador nas bancadas".