Depois de ter cumprido um jogo de castigo na vitória frente ao Paços de Ferreira (4-2), o internacional uruguaio, Sebastián Coates, estará de regresso às primeiras escolhas de Jorge Jesus no clássico com o FC Porto, no sábado. O camisola 13, de 26 anos, é um dos esteios do eixo defensivo dos leões e tem lugar garantido no onze verde e branco.

O mesmo já não se pode dizer nem de Paulo Oliveira... nem de Rúben Semedo. As mais recentes exibições do camisola 35 não agradaram a Jorge Jesus e essa é uma das principais razões para justificar a ausência do jogador do onze apresentado no Funchal.

Continuar a ler

A resposta dada por Paulo Oliveira tem sido positiva, mas a maior capacidade física exibida por Rúben Semedo fazem dele o principal candidato ao lugar no importante clássico com os dragões. Dúvidas que Jorge Jesus irá desfazer ao longo desta semana de trabalho.

Autor: Alexandre Moita