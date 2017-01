El árbitro dijo que fue falta mía..lo mire muchas veces y todavía no encuentro la falta.. no me gusta que suene como excusa todos nos podemos equivocar pero hay algunos errores que son MUY GRANDES!!! Um vídeo publicado por Sebastian Coates (@sebastiancoates16) a Jan 4, 2017 às 4:26 PST

Rui Oliveira assinalou penálti polémico a favor do V. Setúbal

Sebastián Coates falou num erro "muito grande" do árbitro no lance do penálti assinalado sobre Edinho, que possibilitou ao V. Setúbal vencer o Sporting e seguir em frente na Taça CTT. Numa publicação no Instagram, o central revelou ainda que Rui Oliveira lhe disse que a falta tinha sido cometida por si."O árbitro disse que a falta foi minha... Já vi o lance muitas vezes e ainda não encontrei a falta... Não gosto que isto possa soar a desculpa, todos estamos sujeitos ao erro, mas há erros que são muito grandes!", atirou o internacional uruguaio na publicação, onde colocou também o vídeo do lance em causa.