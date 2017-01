Continuar a ler

Se está feliz em Lisboa, Coates admite que a forma como encaixou na equipa acabou por ajudar a tudo. "Não me custou adaptar-me, pois a equipa vinha jogando muito bem e isso facilitou-me as coisas. É mais fácil entrar numa equipa quando as coisas estão a sair bem. É uma liga mais técnica, a equipa trata sempre de ter a bola e de sair a jogar, e isso favoreceu-me um pouco. Não defendemos tanto como outras equipas, somos os protagonistas. Foi um conjunto de coisas que me fez adaptar-me melhor. Além disso, o facto de estar na Europa há muitos anos faz com que a mudança não me custe tanto", admitiu.Quanto à cidade onde mora e joga, o uruguaio deixa imensos elogios. "Não conhecia Lisboa e fiquei encantado. Portugal é um país muito bonito, com um clima muito bom e lugares encantadores para visitar. Em Lisboa já visitei todos os sítios históricos, como Belém, por exemplo. Os arredores também são muito bonitos, tem praia e também pude aproveitar isso", acrescentou.Recorde-se que Coates está em Alvalade cedido pelo Sunderland até final da temporada, havendo a possibilidade de, em 2017/18, passar para o outro lado da Segunda Circular, para representar o Benfica . Um rumor que, no entanto, acabou por não ser falado na conversa feita pelo jornal uruguaio.