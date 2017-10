Fábio Coentrão saiu do Real Madrid (por empréstimo) para tentar jogar com regularidade, de olhos postos no Mundial’2018. Ao fim de um mês a trabalhar no Sporting, o lateral-esquerdo ganhou a aposta e, em setembro, regressou aos eleitos da Seleção Nacional. Tudo estaria perfeito, não fosse uma lesão na Hungria, que Jorge Jesus já parecia adivinhar, pois tinha partilhado publicamente receios em torno do desgaste acumulado pelo defesa no clube e na Seleção. Confirmado esse cenário, desta vez o técnico conferenciou com Fernando Santos e, de comum acordo, Coentrão não foi tido em conta para os jogos com Andorra e Suíça. O plano que está a cumprir na pausa visa prevenir recaídas.