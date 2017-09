Fábio Coentrão foi o expoente máximo da tristeza dos jogadores do Sporting no final do jogo em Moreira de Cónegos. Mal o árbitro Luís Godinho deu por concluída a partida, o internacional português deixou-se cair literalmente no relvado, ficando alguns minutos ali sem disfarçar o enfado pelo primeiro empate da equipa no campeonato, mas também com um evidente cansaço, ao fim de quase 100 minutos, incluindo os muitos descontos, de futebol, ele que na 2ª parte ainda teve de travar várias vezes o buliçoso Zizo, que não parou um minuto de correr.O curioso do episódio de Fábio Coentrão, depois de tanto se falar de outro que ele protagonizou com Jorge Jesus no último jogo da Liga, em Alvalade, frente ao Tondela, foi que acabou por ser o próprio treinador a confortar o seu pupilo, chamando-o de pronto quando o esquerdino decidiu ir para o balneário e ainda quando toda a equipa se dirigia ao topo norte para agradecer às claques o apoio. Fábio ponderou bem a sua decisão e, num gesto natural, voltou para trás com Jorge Jesus sempre perto e falar com ele, numa conversa que terá também versado o muito cansaço que o jogador sentiu no final do jogo.Registe-se que quando o defesa-esquerdo estava ainda completamente deitado no chão foi Rodrigo Battaglia que tomou a iniciativa de tentar levantar Coentrão, logo seguido por Salin, o guarda-redes suplente.

Autores: António Mendes e José Santos